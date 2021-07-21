Небезпечні іграшки: в Івано-Франківській області хлопчик проковтнув сім магнітних кульок

Якщо у Дніпропетровській області гайка, яку проковтнув чотирирічний малюк, вийшла, так би мовити, природним шляхом, то в Івано-Франківській області медики оперували 5-річного хлопчика, який «з'їв» сім маленьких магнітів.

Про цей випадок розповіла заступниця гендиректора з хірургічної та неонатальної роботи Наталія Митник з Івано-Франківської обласної дитячої лікарні.

Малюка до лікарні привезли через 17 днів після того, як він проковтнув магніти. Скарг у маленького пацієнта не було, проте магніти не рухалися кишківником протягом 10 днів — так що медики вирішили робити операцію.

Під час оперативного втручання лікарі виявили «інтимне зрощення стінки тонкої кишки, де знаходилися чотири магніти, зі стінкою сліпої кишки, де виявили ще три магніти».

Медики видалили сторонні предмети, а стінки тонкої і сліпої кишок ушили. Наталя Митник каже, що у подібних випадках операції робляться вже після «перфорації кишки та розвитку перитоніту», проте у даному випадку цього вдалося уникнути.

«У більшості випадків небезпеці можна запобігти. Переконайтеся, що іграшка відповідає віку дитини і сертифікована. Не дозволяйте дітям гратися з іграшками, що містять дрібні деталі або магніти, або в яких погано зафіксовані частини, без нагляду. Дрібну моторику розвивати корисно, але лише під пильним наглядом дорослого», — додала медик.

Раніше у Дніпрі до медиків звернулися батьки однорічної дитини, запідозривши, що малюк проковтнув скло. Однак лікарі з'ясували, що у дитини невідомою речовиною обпалені шлунок та стравохід.

Фото з сайту Івано-Франківської обласної дитячої лікарні.

168

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter