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Події

Вимагали 5 тисяч доларів за встановлення групи інвалідності: під Києвом медики нахабно оббирали ветеранів АТО

17:00 23 липня 2021
гроші

Невдовзі після того, як у Києві правоохоронці викрили схему, організатори якої вимагали від людей гроші за поховання на столичних кладовищах, в області затримали ділків, які наживалися на учасників бойових дій.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій разом зі спільниками вимагав від ветеранів АТО і учасників ООС до 5 тис доларів за організацію проходження процедури встановлення групи інвалідності.

«Слідством встановлено більше 20 фактів передачі неправомірної вигоди голові комісії через його спільників, а також 28-м постраждалих. У рамках контролю за вчиненням злочину задокументовано передачу частини неправомірної вигоди — 2,5 тисячі доларів — учасником АТО спільникові голови комісії», — йдеться у повідомленні.

Голову комісії, колишнього лікаря військової частини, і посередника затримали після отримання ними 1,5 тисячі доларів.

А на Тернопільщині викрили заступника військового комісара, який вимагав у місцевого жителя 1,5 тисячі доларів за допомогу в уникненні призову у ЗСУ.

Фото Офісу генпрокурора.

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