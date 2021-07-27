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Події

Результат на сказ підтвердився: під курортним Бердянському хворий кіт відправив на карантин ціле село

13:42 27 липня 2021
Кіт

У селі Червоне Поле Бердянського району, як раніше і в одному з районів Харкова, ввели карантин через сказ у тварини.

Як повідомляють у Бердянській райдержадміністрації, причиною НП став приблудний кіт, який напав на людей — тварина покусала і подряпала подружню пару та їхніх сусідів.

Один з чоловіків вбив кота. Лабораторні дослідження показали, що у загиблої тварини був сказ.

У населеному пункті проти сказу прищепили місцевих котів і собак, а також велику і дрібну рогату худобу.

Тим часом у сусідніх з Червоним Полем населених пунктах, де «відзначилися» скажені собаки, карантин вже зняли.

Раніше педіатр і телеведучий лікар Євген Комаровський пояснював, що бродячі тварини можуть заразити людину сказом, але потерпілий не зможе стати подальшим розповсюджувачем хвороби через спільний посуд або тілесний контакт.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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