Невідомі підірвали другий за добу почтомат — тепер у Одесі

В Одеській області, як раніше і у Києві, правоохоронці виїжджали на виклик у зв'язку з підривом поштомату — ці інциденти сталися в один день, 29 липня.

Як повідомляють у ГУНП в Одеській області, був пошкоджений поштомат в поштовому відділенні на Миколаївській дорозі.

«Під час обстеження об'єкта вибухотехніки встановили, що в одному з ящиків поштомату вибухнув саморобний пристрій, який складався з електротаймеру, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену. В результаті вибуху ніхто не постраждав», — повідомили одеські поліцейські.

До речі, у Києві теж вибухнув вміст однієї з скриньок.

В одеській поліції додали, що розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Києві двоє чоловіків, один з яких був співробітником банку, підірвали банкомат у приміщенні супермаркету. Для цього вони використали газову суміш. Поліцейські затримали їх недалеко від місця злочину.

Фото ГУНП у Одеській області.

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