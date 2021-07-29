Візит до стоматолога обернувся смертю: у Вінниці чоловік помер після того, як йому «полікували» зуб

У Вінниці після відвідування стоматологічної поліклініки помер 52-річний чоловік. А в Чернігові після сеансу масажу померла жінка.

Про НП у Вінниці повідомляє «33-й канал». За інформацією ресурсу, вінничанин Віктор Олійник звернувся із зубним болем до стоматполіклініки.

Там йому надали допомогу. Але замість поліпшення у чоловіка рознесло всю щоку і почали мучити сильні головні болі.

Пацієнт потрапив у реанімацію з діагнозом менінгіт. Він знаходився в комі й незабаром помер.

Раніше «ФАКТИ» вже писали про трагедії, що сталися після візитів до стоматологів. У Закарпатті померла 20-річна дівчина, яку госпіталізували з алергією на медпрепарат після відвідин стоматолога. А в Києві 48-річна пацієнтка померла прямо в кабінеті лікаря.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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