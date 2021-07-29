«Позбавляли» від COVID за 900 грн: у Львові ділки налагодили випуск фейкових довідок про відсутність коронавірусу

У Львові викрили схему, в якій брали участь медики та співробітники турфірм, які видавали фальшиві довідки про негативний тест на COVID-19. Про це повідомили у Нацполіціі.

Повідомляється, що учасники схеми продавали довідки про проведений тест на коронавірус без проведення будь-яких лабораторних досліджень.

Один тест обходився клієнтам у 800−900 гривень. Правоохоронці встановили, що спільники встигли виготовити майже 2 тисячі підроблених ПЛР-тестів.

Підозру оголосили двом чоловікам, 23 та 36 років, а також 21-річній мешканці Львова. У разі доведення провини за вчинені дії їм може загрожувати п'ять років тюремного терміну.

Раніше «ФАКТИ» вже писали про продаж липових довідок з результатами тестів на COVID-19. Детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».



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