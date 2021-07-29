26.82 / 27.02 31.68 / 32.02
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Позбавляли» від COVID за 900 грн: у Львові ділки налагодили випуск фейкових довідок про відсутність коронавірусу

18:36 29 липня 2021
люди

У Львові викрили схему, в якій брали участь медики та співробітники турфірм, які видавали фальшиві довідки про негативний тест на COVID-19. Про це повідомили у Нацполіціі.

Повідомляється, що учасники схеми продавали довідки про проведений тест на коронавірус без проведення будь-яких лабораторних досліджень.

Один тест обходився клієнтам у 800−900 гривень. Правоохоронці встановили, що спільники встигли виготовити майже 2 тисячі підроблених ПЛР-тестів.

Підозру оголосили двом чоловікам, 23 та 36 років, а також 21-річній мешканці Львова. У разі доведення провини за вчинені дії їм може загрожувати п'ять років тюремного терміну.

Раніше «ФАКТИ» вже писали про продаж липових довідок з результатами тестів на COVID-19. Детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вид на море

У Туреччині набагато дешевше: в мережі показали найдорожче житло для курортників в Кирилівці

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Меган Маркл і принц Гаррі

У палаці планують подати до суду на принца Гаррі та Меган Маркл, якщо в його мемуарах будуть «неточності»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.