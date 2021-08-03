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Події

Суд заарештував співробітника УДО, який побив танцюриста Дорофеєвої

18:56 3 серпня 2021
побиття

Співробітника Управління державної охорони (УДО), підозрюваного в побитті 22-річного танцюриста колективу Наді Дорофєєвої Євгена Гончаренко, взяли під варту. Таке рішення прийняв Голосіївський районний суд Києва, повідомила прес-служба столичної прокуратури в Facebook .

Чоловік, дії якого були кваліфіковані як заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, проведе під вартою 60 діб.

Досудове слідство у резонансній кримінальній виробництві триває.

Тим часом те, що сталося, не залишило байдужим українських зірок. Всі вони бажають якнайшвидшого одужання танцюристу. Слова підтримки під постом Дорофеєвої в соцмережі залишили Потап, Джамала, Віра Брежнєва, Леся Никитюк, Алан Бадоєв та інші.

Нагадаємо, танцюрист з балету відомої співачки Наді Дорофєєвої отримав важку травму. У нього діагностували крововилив у мозок, зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

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