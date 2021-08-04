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Главі Харківської облради оголосили підозру в отриманні 1 млн гривень хабара

17:59 4 серпня 2021
Главі Харківської облради оголосили підозру в отриманні 1 млн гривень хабара

Голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна (обраний до облради від партії «Слуга народу») підозрюють в отриманні 1,05 млн гривень хабара. Про підозру йому оголосили 4 серпня співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.

За версією слідства, на початку 2021 року голова облради в змові зі своїм заступником вимагав та отримав хабар за те, щоб залишити на посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада. Всю суму вони отримали протягом першого півріччя 2021 року.

Дії Товмасяна кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу («Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди»).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, в кінці липня на хабарі затримали командира роти ВСУ, який брав гроші за надання статусу учасника бойових дій.

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