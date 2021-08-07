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Події

По-сімейному: жителька Волині замовила вбивство колишнього чоловіка, щоб не повертати кредит

16:26 7 серпня 2021
Затримання

У Володимир-Волинському районі правоохоронці попередили замовне вбивство, подібне події в Одесі, жінка за 10 тисяч грн намагалася найняти кілера для вбивства колишнього чоловіка. Про це повідомляє портал МВС.

36-річна жінка вирішила вбити екс-чоловіка, так як на його документи оформила кредити на суму близько 200 тис. грн. Щоб не повертати їх, вона почала шукати найманого вбивцю.

Поліцейські провели спецоперацію — організували зустріч замовниці з «потенційним кілером». Зловмисниця отримала докази «ліквідації» колишнього чоловіка. У цей момент її затримали.

Жінці повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві кілер розстріляв чоловіка, який намагався втекти від нього.

Фото: МВС

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