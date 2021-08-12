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Події

У Запоріжжі педофілу дали 15 років: жертвами стали 9-річні хлопчики

12:10 12 серпня 2021
насильство

У Запоріжжі суд виніс вирок чоловікові, якому у лютому 2020 року інкримінували згвалтування 9-річних школярів, — тоді було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Згвалтування).

Чоловікові загрожувало покарання у вигляді 15-річного тюремного терміну. Як повідомляють в Офісі генпрокурора, саме таке рішення і ухвалив Орджонікідзівський райсуд Запоріжжя. Правда, стаття була вже іншою — ч. 6 ст. 153 КК України. Чоловіка визнали винним у сексуальному насильстві стосовно малолітній дітей, скоєному повторно.

«Прокурори в суді довели, що у лютому 2020 року раніше судимий за злочини сексуального характеру чоловік за надуманим приводом запросив до себе двох 9-річних хлопчиків і, погрожуючи фізичною розправою, протягом години по черзі робив щодо них насильницькі дії сексуального характеру», — йдеться у повідомленні.

А нещодавно у Запоріжжі поліції попався 39-річний місцевий житель, який демонстрував на дитячому майданчику свої статеві органи дівчаткам-підліткам. Одна з них зняла дії збоченця на мобільний телефон.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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