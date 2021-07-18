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Події

Збоченці розперезалися: в Запоріжжі педофіл показував статеві органи неповнолітнім дівчаткам

14:37 18 липня 2021
Підозрюваний

Після гучної справи із педофілом у Дніпрі схожий випадок стався у Запоріжжі. Там затримали 39-річного мешканця, якого підозрюють у розбещенні малолітніх. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції в Запорізькій області.

Так, 16 липня до відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки 1975 року народження про факт розбещення її малолітньої доньки та її подруг.

«Працівники слідчо-оперативної групи, які опитали потерпілих в присутності педагога та психолога, встановили, що 16 липня о 17:30 невідомий чоловік, знаходячись на дитячому майданчику на території Олександрівського району міста Запоріжжя, вчинив відносно трьох дівчат 2008 та 2005 років народження розпусні дії, які виразились в оголенні та непристойних дотиках перед дітьми своїх статевих органів. Одна з дівчат зафіксувала дії збоченця на мобільний телефон», — повідомили правоохоронці.

По гарячих слідах, одразу після вчинення злочину, оперативні співробітники встановили особу зловмисника та місце його перебування. Ним виявився чоловік 1982 року народження. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ознаками ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.

Як писали «ФАКТИ», на Вінниччині 11 липня поліція затримала у власному будинку 59-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні малолітніх дітей.

Фото: Національна поліція в Запорізькій області

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