«Найгірше ще попереду»: зливи знову затопили Крим, Керчі загрожує катастрофа

В окупованому Криму, де протягом декількох найближчих днів очікуються дощі з грозами, погодні умови продовжують погіршуватися, а 13 і 14 серпня очікується пік негоди.

Як пише видання «Флот 2017», головна траса окупантів «Таврида» пішла під воду — підтоплені ділянки автодороги Сімферополь-Ялта, а також села вздовж цих доріг.

Видання відзначає, що на даний момент у Криму діють два штормові попередження — протягом 12 серпня у центральних, південних і східних районах півострова прогнозуються дуже сильні дощі, грози, град, шквал до 20−25 метрів секунду, а протягом доби 13 та вночі 14 серпня в східних районах Криму очікуються сильні дощі — більш 50 мм.

Тим часом у Керчі, яка під час нещодавньої негоди перетворювалася на Венецію і де човен з «головою Криму» Аксьоновим супроводжували плавці у штатському, почали очищати ливнівки та повідомляти місцевим жителям про небезпеку.

В Укргідрометцентрі дають такий прогноз погоди на 13 серпня.

Тим часом у мережу виклали масу відео, на яких показані наслідки негоди.

Ось так виглядає міст через Керченську протоку.

А це — ділянка траси Сімферополь — Ялта.

Дорога від Феодосії до Керчі.

Нагадаємо, що під час червневих злив, супроводжуваних селями, на окупованому півострові Ялту відключали від водопостачання і закривали в'їзд у місто.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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