«Найгірше ще попереду»: зливи знову затопили Крим, Керчі загрожує катастрофа
В окупованому Криму, де протягом декількох найближчих днів очікуються дощі з грозами, погодні умови продовжують погіршуватися, а 13 і 14 серпня очікується пік негоди.
Як пише видання «Флот 2017», головна траса окупантів «Таврида» пішла під воду — підтоплені ділянки автодороги Сімферополь-Ялта, а також села вздовж цих доріг.
Видання відзначає, що на даний момент у Криму діють два штормові попередження — протягом 12 серпня у центральних, південних і східних районах півострова прогнозуються дуже сильні дощі, грози, град, шквал до 20−25 метрів секунду, а протягом доби 13 та вночі 14 серпня в східних районах Криму очікуються сильні дощі — більш 50 мм.
Тим часом у Керчі, яка під час нещодавньої негоди перетворювалася на Венецію і де човен з «головою Криму» Аксьоновим супроводжували плавці у штатському, почали очищати ливнівки та повідомляти місцевим жителям про небезпеку.
В Укргідрометцентрі дають такий прогноз погоди на 13 серпня.
Тим часом у мережу виклали масу відео, на яких показані наслідки негоди.
Ось так виглядає міст через Керченську протоку.
А це — ділянка траси Сімферополь — Ялта.
Дорога від Феодосії до Керчі.
Нагадаємо, що під час червневих злив, супроводжуваних селями, на окупованому півострові Ялту відключали від водопостачання і закривали в'їзд у місто.
Фото: https://ua.depositphotos.com.528
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