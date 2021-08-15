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Події

Вибух в житловому будинку в центрі Дніпра: є загиблі

16:37 15 серпня 2021
На місці вибуху

У Дніпрі, де недавно в аквапарку загинула дитина, рано вранці 15 серпня сталася вибух в житловому будинку по вулиці Шмідта (Центральний район). Загинули дві людини — мешканці квартири, де і вибухнула газоповітряна суміш, повідомили в Управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

На місці вибуху

Висновки про причини вибуху зробили представники ГСЧС і газової служби, які прибули на місце інциденту разом з правоохоронцями.

Слідчим відкрито відразу дві кримінальних провадження — відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 115 (з позначкою — «Нещасний випадок») і ч. 2 ст. 367 («Службова недбалість») Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, увечері 12 серпня в Воронежі стався вибух газу в салоні автобуса Жертвами стали 2 людини, ще 17 отримали поранення.

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