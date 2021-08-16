Трагічна смерть у горах: під час відпочинку розбився художник-декоратор Львівської опери

За останні дні сталося кілька НП у горах. Так, у Карпатах волонтери знайшли хлопчика, який відстав від групи, що йшла на Говерлу. Інший випадок — трагічний: у горах загинув художник-декоратор Львівської національної опери Володимир Царик.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям художника, поділяємо з вами невимовний біль втрати. Вічна пам'ять!» — йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінці театру у соцмережах.

Тим часом видання ZAXID.NET уточнює, що причиною смерті Володимира Царика став нещасний випадок — він розбився у горах. Подробиці надзвичайної події не розголошуються. Також не відомо, де саме загинув 43-річний декоратор, який пропрацював у театрі близько 19 років.

Нагадаємо, що цієї весни в Карпатах виявили тіло туриста-киянина, який заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого. Тіло загиблого було знайдено біля струмка в ущелині біля підніжжя гори Жид-Магура.

Фото з сайту Львівської національної опери.

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