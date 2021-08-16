Відбила селезінку та нирку: в Києві жінка жорстоко розправилася з 28-річним відвідувачем кафе

У Києві сталася чергова резонансна бійка, на цей раз правоохоронці затримали жінку, яка на Оболоні до втрати свідомості побила чоловіка. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

У кафе виник конфлікт між двома компаніями. Жінка почала бійку — вона кілька разів ударила одного з хлопців по голові та по тулубу. 28-річний киянин впав і втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини та живота, розривом селезінки та нирки.

Поліція затримала призвідницю бійки — їй виявилася 39-річна уродженка Полтавської області. На час досудового розслідування вона буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Затримана

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва натовп підлітків жорстоко побив хлопця прямо біля торгового центру «Гуллівер».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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