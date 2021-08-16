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Події

Спалах коронавірусу у дитячому таборі в Одесі: захворіло понад 40 людей

21:18 16 серпня 2021
табір

Під Одесою, де днями у ДТП загинули троє поліціянтів, в українському дитячому центрі «Молода гвардія» виявили масове захворювання на коронавірус.

За інформацією «Думської», симптоми хвороби проявилися у 42 дітей та двох вихователів.

Всіх хворих ізолювали, їм зробили ПЛР-тести. Перші результати виявилися позитивними. Табір закрили на карантин.

В обласному департаменті охорони здоров'я інформацію підтвердили, зазначивши, що 15 серпня було 26 хворих, 16 — їх уже 44.

«Молода гвардія» приймає дітей цілий рік. Тут вони не тільки відпочивають, а й відвідують заняття під час навчального року.

Зараз Міносвіти розглядає три варіанти відновлення навчального процесу у школах. Разом з тим, в Україні залишається загроза закриття шкіл у «червоних» карантинних зонах.

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