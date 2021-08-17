В Угорщині на веломарафоні трагічно загинула українка

В Угорщині, як раніше і у Польщі, де від опіків помер молодий хлопець зі Львівщини, трагічно загинула громадянка України.

Як повідомляють 17 серпня в організації «Книга пам'яті померлих за кордоном українців», Ольга Іванова брала участь у веломарафоні NORTH CAPE 4000. На трасі біля озера Балатон, біля першого КП, її збив автомобіль.

Ольга Іванова, фото: facebook.com/ukrainiansmemorybook

На сайті letenyemedia.hu уточнюється, що трагедія сталася ще 29 липня о 23:30. За даними видання, 38-річну українку збив автомобіль, що їхав у попутному напрямку.

Фото з сайту https://www.letenyemedia.hu

Ольга Іванова померла на місці від отриманих травм.

Раніше поблизу міста Рава Мазовецька у річці Равка знайшли потонула 36-річну українку, яка працювала у Польщі.

Фото з сайту https://www.letenyemedia.hu.

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