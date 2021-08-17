26.65 / 26.84 31.25 / 31.59
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Угорщині на веломарафоні трагічно загинула українка

11:23 17 серпня 2021
ДТП

В Угорщині, як раніше і у Польщі, де від опіків помер молодий хлопець зі Львівщини, трагічно загинула громадянка України.

Як повідомляють 17 серпня в організації «Книга пам'яті померлих за кордоном українців», Ольга Іванова брала участь у веломарафоні NORTH CAPE 4000. На трасі біля озера Балатон, біля першого КП, її збив автомобіль.

Ольга Іванова, фото: facebook.com/ukrainiansmemorybook

На сайті letenyemedia.hu уточнюється, що трагедія сталася ще 29 липня о 23:30. За даними видання, 38-річну українку збив автомобіль, що їхав у попутному напрямку.

Фото з сайту https://www.letenyemedia.hu

Ольга Іванова померла на місці від отриманих травм.

Раніше поблизу міста Рава Мазовецька у річці Равка знайшли потонула 36-річну українку, яка працювала у Польщі.

Фото з сайту https://www.letenyemedia.hu.

523

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Ротару

Захопилася навіть Пугачова: Софія Ротару у чорній сукні-вишиванці прогулялася вулицями Італії

медуза

Поки влада не діє: в Кирилівці відпочивальники виносять медуз з моря у поліетиленових пакетах

Ліза

Простий сніданок від Алли Пугачової: Максим Галкін показав, чим Примадонна годує двійнят вранці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.