У Броварах масштабна пожежа в п'ятиповерхівці: перші подробиці (відео)

У Броварах під Києвом, де недавно викрили проросійського агітатора, триває гасіння пожежі в п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Гагаріна, 11 — за даними на 21:00 вогонь охопив весь дах будинку.

Вогнище спалаху, за попередніми даними, перебуває в квартирах на верхньому поверсі. Звідти вогонь перекинувся на дах, повідомляє ДСНС.

Рятувальники вдалися до евакуації мешканців.

Попередньо, постраждалих і жертв немає. До гасіння залучено 12 рятувальників і 4 одиниці техніки ДСНС, додатково до місця слід ще 6 одиниць техніки.

Станом на 22:15 до гасіння було залучено уже 72 особи та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 осіб та 11 одиниць техніки.

Тим часом кияни викладають фото палаючого будинку, які знімають зі своїх вікон.

Нагадаємо, в Харкові горіла залізнична станція «Харків-Левада», вогонь охопив понад 250 квадратних метрів площі.

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter