Петра Порошенка облили зеленкою в центрі Києва: з'явилося відео

П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Як повідомляють Telegram-ЗМІ, це сталося в районі станції метро «Хрещатик», коли політик разом з ветеранами прямував до урядового кварталу.

Як свідчить опубліковане відео, після інциденту Порошенко оточили військові, провівши його до поліцейського авто.

Причина атаки невідомого залишилася за кадром.

Втім, невдовзі його вже затримали, так що привід для агресії вже скоро стане відомим.

Нагадаємо, під час параду відбувся й інший небезпечний інцидент — чоловік зробив спробу самоспалення на Хрещатику.

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