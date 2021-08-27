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Події

У Львові двоє невідомих розстріляли таксиста

15:05 27 серпня 2021
Місце події

У Львові сталася надзвичайна подія — в один із закладів громадського харчування зайшов закривавлений чоловік і повідомив, що у нього стріляли. Пізніше, не дивлячись на зусилля медиків, він помер у лікарні.

У ГУНП Львівської області просять громадян, які володіють інформацією щодо даної події, повідомити у поліцію, а також допомогти встановити місце знаходження нападників.

Фото ГУНП у Львівській області.

На даний момент відомо, що НП сталася на вулиці Василя Стуса. Загиблий — 64-річний житель Львова, який працював таксистом.

Фото ГУНП у Львівській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті — позбавлення волі на термін від семи до п'ятнадцяти років.

Тим часом депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич уточнив, що правоохоронці розшукують двох чоловіків, і повідомив їхні прикмети. На своїй сторінці у соцмережах він виклав кадри, зафіксовані камерами відеоспостереження.

Нагадаємо, що у Вінниці відправили за грати псевдополіцейскіх, які вбили автомийника, який підробляв таксистом. 27-річний чоловік таємничо зник у листопаді 2015 року.

Фото ГУНП у Львівській області.

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