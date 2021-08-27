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Події

Зелена жижа і сміття: в Одесі курортники більше не купаються в морі

15:50 27 серпня 2021
Пляж «Чайка», 1999 год

В Одесі відпочивальники, які зазвичай обирали пляж «Чайка», розташований поблизу 10-ї станції Великого Фонтану, нині скаржаться на брудну воду і водорості, які вкривають всю поверхню води. При цьому лише в середині липня проведена перевірка показувала, що на цьому пляжі не було виявлено перевищення норми за хімічними і біологічними забрудненнями.

До того від моря неприємно тхне, повідомила в мережі Катя Дутик, яка фільмувала усе просто 27 серпня.

Згідно з її враженнями, морська вода радше схожа на «зелений борщ», причому найбільше зеленої субстанції зібралося якраз біля берега.

 

 

Нагадаємо, раніше біля Тилігульського лиману на Одещині був зафіксований масовий мор риби. На думку екологів, він став наслідком порушень гідрологічного режиму та забруднення водойм регіону.

Відзначимо, що післи зливи, яка пронеслася одеським регіоном 26 серпня, у п'ятницю, 27 серпня, знову має бути сонячно, але не спекотно — вдень 23−25 градусів.

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