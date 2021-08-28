Тиждень жив з трупом дружини в холодильнику: поліція затримала підозрюваного в жахливому вбивстві в Києві

Поліція Києва затримала ймовірного вбивцю жінки, тіло якої напередодні виявили в холодильнику квартири в Подільському районі. Вона виявилася 40-річною уродженкою Черкаської області, повідомили в столичному управлінні поліції.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний її 35-річний чоловік, з яким вбита постійно конфліктувала. Під час чергового з’ясування стосунків чоловік схопив ніж та завдав ним близько 15 ударів у живіт та груди дружини. Після цього зловмисник розчленував її тіло та поклав фрагменти у морозильну камеру.

Ще близько тижня (!) фігурант жив у цій квартирі, але згодом виїхав у Черкаси.

Там його за орієнтуванням з Києва і затримали місцеві правоохоронці.

Як виявлося, після втечі він перебував в оселі вбитої ним жінки і намагався скоїти самогубство, але поліцейські цьому завадили.

Дії чоловіка попередньо кваліфіковано за частиною 1 статті 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою міста Києва слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні у Голосіївському районі перехожий знайшов сумку із фрагментами людського тіла. Вбивцю, яким виявився товариш жертви, одразу ж затримали.

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