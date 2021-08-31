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Події

Харківські чиновники вкрали майже 5 мільйонів гривень, що призначалися пенсіонерам у ОРДЛО

10:24 31 серпня 2021
СБУ

Служба безпеки України, яка нещодавно припинила роботу потужної ботоферми у столиці, викрила масштабне розкрадання бюджетних коштів на Харківщині.

Як повідомляють в обласному управлінні СБУ, йдеться про привласнення коштів, що призначалися громадянам, які мешкають в ОРДЛО. За попередніми оцінками, збитки становлять майже 5 мільйонів гривень.

«До оборудок із державними коштами причетні посадовці Пенсійного фонду та банку. Зловмисники, користуючись службовим становищем, вносили недостовірні відомості до бази даних. Зокрема, вони змінювали інформацію про виплати пенсій особам, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Далі спільники оформлювали банківські картки і отримували на них кошти. Все це відбувалося без відома самих пенсіонерів, частина з яких, можливо, уже померла», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що така схема діяла протягом декількох років. Під час обшуків співробітники СБУ вилучили незаконно оформлені банківські картки та чорнову документацію, яка доводить багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами.

Двом учасникам оборудки повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Одессі правоохоронці затримали 8 учасників злочинної групи, яка привласнила у Франції більше мільйона євро при фіктивному оформленні статусу біженців. Ще 9 підозрюваних затримані за кордоном.

Фото зі сторінки Управління СБУ у Харківській області у соціальних мережах.

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