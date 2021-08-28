У Києві викрили потужну ботоферму, яка працювала на російські спецслужби: подробиці від СБУ

Після того, як у Луцьку кіберспеціалісти СБУ заблокували роботу ботоферми, що діяла в інтересах Росії, СБУ викрила у Києві ще одну потужну ботоферму. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

«За завданням своїх „кураторів“ зловмисники поширювали через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення „Кримської платформи“. Основна діяльність зловмисників була сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok. Для розповсюдження викривлених фактів та відвертої дезінформації вони адміністрували понад 15 тис. анонімних акаунтів. Свої дописи публікували від імені „пересічних громадян“», — повідомили у відомстві.

Встановлено, що серед організаторів протиправної діяльності — четверо мешканців Києва. Для здійснення інформаційно-підривних операцій вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці.

«Гроші за „публікації“ зловмисники отримували з території РФ через заборонені в Україні електронні платіжні системи. Під час обшуків у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили: 300 модемів для доступу до інтернету, кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку, десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності», — повідомили в СБУ.

У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

Як писали «ФАКТИ», раніше СБУ виявила в мережі десять інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму, повалення влади, вступу до лав бойовиків. Представники спецслужб вважають, що всі агенти працювали в рамках єдиної мережі і виконували замовлення російських кураторів.

Фото: Служба безпеки України

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