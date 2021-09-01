Чули звук, схожий на вибух: на Івано-Франківщині ветеран АТО підірвався на гранаті

У Калуші на Івано-Франківщині загинув чоловік, у квартирі якого вибухнула граната.

Як повідомляють в ГУНП у Івано-Франківській області, НП сталася напередодні ввечері в одній з квартир п'ятиповерхового будинку. У поліцію про подію повідомив місцевий житель, який розповів, що знайшов свого 51-річного сина у квартирі з тілесними ушкодженнями.

«Попередньо встановлено, що мешканці будинку близько 16:00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він прозвучав. У квартирі, де стався вибух, поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який помер від травм, імовірно — отриманих в результаті вибуху гранати. На місці події криміналісти вилучили залишки вибухового пристрою, їх направлять на проведення експертизи», — йдеться у повідомленні.

Фото ГУНП в Івано-Франківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією — нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тим часом місцеве видання «Вікна» повідомляє, що загиблий — ветеран АТО Анатолій Новічонок, який загинув у квартирі свого 91-річного батька.

Фото з сайту https://vikna.if.ua.

Інформацію про його загибель підтвердив голова ветеранської організації Олександр Соколовський. «Упевнений, що це було необережне поводження із гранатою, не самогубство, ні в якому разі. Він впав животом на гранату, щоб зменшити наслідки вибуху», — повідомив він, дізнавшись подробиці від рідних загиблого.

Нагадаємо, що у серпні в Кривому Розі також сталася НП з гранатою — чоловік кинув її поруч із собою та отримав важку травму. Чоловік свого часу брав участь в АТО, а останнім часом перебував у депресивному стані. Одну гранату його вмовили віддати поліцейські, а другу він підірвав.

Фото ГУНП в Івано-Франківській області та з сайту https://vikna.if.ua.

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