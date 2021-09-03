Смерть немовляти у Львові: батьки звинуватили медиків у халатності

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» помер новонароджений хлопчик. Йому було всього два тижні. Батьки звинувачують у трагедії медиків, повідомляє «Діло».

Хлопчик був другою дитиною в сім'ї. Він народився 12 серпня повністю здоровим вагою у 2500 кг та зростом 46 см, після того, як його 25-річній мамі зробили кесарів розтин.

Породілля та малюка збиралися виписувати додому, але 16 серпня хлопчикові стало погано.

За словами мами малюка, через два дні після пологів дитина почала харчуватися грудним молоком і набирати вагу. А 16 серпня в обід жінка помітила, що малюк сам не свій — у нього роздутий животик.

Медперсонал на зауваження не звернув уваги. Лікувати малюка почали тільки о 9 годині вечора, коли прийшла нічна зміна. Тоді дитина була вже в критичному стані.

За словами мами, лікар прийшла близько першої години ночі, була без рукавичок та маски, з брудними руками, від неї несло перегаром. У дитини вже йшла кров зі шлунка. Йому давали сильні антибіотики. До ранку медики викликали Охматдит.

Лікарі Охматдиту сказали, що у дитини інфекція й проблеми з кишківником, хоча при народженні ніяких проблем зі здоров'ям не було. Батьки припустили, що інфекцію могли занести у дитячому відділенні.

Дві доби хлопчика тримали на сильних антибіотиках, стан був стабільним, але через велику кількість ліків почали відмовляти нирки. З 23 серпня малюкові знову почали давати суміші. Мама бачила дитину живою востаннє 26 серпня і стверджує, що він був у задовільному стані, трохи з жовтизною.

Вона додала, що сина помістили у крайній бокс біля дверей й замотали у старі лікарняні пелюшки, а її речі, у тому числі й теплі — не взяли. Ліки, підгузки та глюкоза, які батьки віддавали лікарям, постійно кудись зникали.

Медперсонал батькам відверто хамив. На всіх дітей була єдина лікарка, яка призначила малюкові лікування.

За словами мами, хлопчику зробили УЗД голови, шлунка — всі аналізи й показники були хороші.

«А 27 серпня мені повідомили, що йому знову погано. Уже ввечері того дня він помер», — поділилася мати дитини.

Дитину нібито відразу забрав патологоанатом. Батьки стверджують, що за правилами, дитина повинна була ще дві години перебувати у реанімації і тому вони поїхали в лікарню. Але їх не пустили навіть з поліцією. Мама просила показати дитину, документи, викликати лікаря.

Документи вони змогли забрати і поїхали готуватися до похорону. Але в лікарні їм відмовилися видати тіло малюка. Патологоанатом теж не віддав тіло хлопчика.

Тіло дитини для похорону віддали тільки через кілька днів. Забирали його батьки серед бігаючих щурів. Дитина не була оброблена, замотана у моторошні ганчірки.

Батьки не розуміють, що сталося і чому лікарі не стежили за станом новонародженого. У поліцію вони звертатися не стали, оскільки не вірять в те, що це щось дасть.

Коментувати смерть дитини в обох лікарнях журналістам відмовилися, посилаючись на лікарську таємницю, але запевнили, що діяли в рамках протоколів.

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть дитини у дитячому таборі в Херсонській області.

Нагадаємо, під час гарячої лінії «ФАКТІВ» лікар-педіатр Наталя Гуркіна розповіла, в яких випадках дитині терміново потрібна медична допомога та що повинні робити батьки.

368

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter