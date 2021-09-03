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Події

Клінічна смерть на уроці: в Запоріжжі у 14-річного школяра зупинилося серце

22:28 3 вересня 2021
в лікарні

У Запоріжжі в гімназії № 8 на уроці мало не помер 14-річний школяр. Йому раптово стало погано й у нього сталася зупинка серця.

Медсестра школи разом з інженером з охорони праці до приїзду швидкої намагалися запустити серце хлопця.

Зараз підліток в реанімації. Його стан важкий, повідомила заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

Чиновниця зазначила, що це другий випадок зі схожою симптоматикою. Раніше в лікарню зі схожими симптомами вже потрапляв ще один учень з цієї школи.

Нагадаємо, у січні цього року в школі № 15 Запоріжжя клінічну смерть пережив учень 11-го класу. Хлопцю теж стало погано в навчальному закладі перед уроком фізкультури.

«ФАКТИ» писали про трагедію у Вінниці під час шкільної лінійки 1 вересня. Прямо у школі помер літній чоловік, дідусь одного з першокласників.

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