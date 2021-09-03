Пожежа у центрі Києва: палає костел Святого Миколая

У Києві ввечері в п'ятницю, 3 вересня, сталася пожежа в костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.

Про це передає «Київ. Оперативний».

Повідомляється, що займання сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі. Пожежі присвоєно другий ранг небезпеки.

На місці працюють кілька бригад рятувальників: 15 фахівців ГСЧС і 4 одиниці техніки.

Що стало причиною загоряння, поки що не відомо. Так само не відомо, чи є жертви або постраждалі в результаті інциденту.

Нагадаємо, що в перший день нового навчального року не пощастило учням одного з київських коледжів на бульварі Шевченка 54−56, де сталася сильна пожежа.

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