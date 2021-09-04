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Події

Не встигла вийти: у Києві водій маршрутки зачинив двері і протягнув жінку по асфальту

16:13 4 вересня 2021
Інцидент в Києві

Після того, як у Херсоні чоловік постраждав через неуважного водія тролейбуса, в Києві відбувся аналогічний інцидент. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Київ Оперативний.

Інцидент стався 1 вересня в самому центрі міста — недалеко від станції метро «Палац Спорту». Літня жінка виходила з транспорту, а водій вже почав рух і закрив двері.

«Сьогодні вдень біля станції метро „Палац Спорту“ водій автобуса, закривши двері, простягнув літню жінку, яка не встигла вийти. Свідки цієї події викликали поліцію і швидку. Лікарі їхали більше 40 хвилин», — сказано в повідомленні.

Цікаво, що в коментарях деякі українці почали захищати водія, мовляв, він міг не побачити жінку через дзеркало заднього виду.

Як писали «ФАКТИ», на початку року в столиці тролейбус переламав кістки жінці, після чого вона опинилася в лікарні. А роком раніше в Києві, тролейбус загорівся прямо під час руху, наразивши пасажирів на смертельну небезпеку.

Фото: Київ Оперативний

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