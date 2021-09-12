Під Сумами легковик влетів у вантажівку — травмовані троє дітей та водій

Увечері в суботу, 11 вересня, у Сумській області сталася ДТП, в якій травми отримали чотири людини, у тому числі троє дітей, повідомили в поліції.

Аварія трапилася у темний час доби на автодорозі Батурин-Конотоп-Суми поблизу селища Миколаївка.

32-річний водій ВАЗ-2109 виїхав на зустрічну смугу без включених фар та зіткнувся з вантажівкою МАН.

В результаті сильного удару травми різного ступеня тяжкості отримали сам водій легковика та троє дітей 4-х, 10-ти та 12 років, які були в машині.

Дітей ушпиталили у Сумську обласну клінічну лікарню.

Обидві машини отримали значні механічні пошкодження.

Нагадаємо, в ніч на неділю у Києві нетверезий водій спровокував ДТП з автомобілем поліції. Травми отримали патрульні поліцейські.



фото https://su.npu.gov.ua/

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