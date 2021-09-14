Били, поки не погодився: контррозвідників СБУ звинувачують у жорстокому вимаганні біткоінів

Троє співробітників кібердепартамента СБУ постануть перед судом за звинуваченням в причетності до викрадення кріптотрейдера та крадіжці у нього семи біткоінів. Про це повідомляє Печерський райсуд Києва.

Слідство встановило, що співробітники СБУ отримали інформацію про наявність у одного з кріптотрейдерів великої суми в криптовалюті. Силовики викрали бізнесмена в центрі Києва та відібрали в нього ключі від квартири, з якої винесли два ноутбука та планшет.

Трейдера били в машині в лісі та вимагали в нього 200 тисяч доларів. Потім сума викупу знизилася до 80 тисяч доларів. Трейдер погодився заплатити та подзвонив дружині, котра перевела сім біткоінів на кріптовалютний гаманець.

В СБУ склали рапорт, що бізнесмена затримали за запитом РФ на екстрадицію.

У ГБР заявили, що серед вимагачів були:

• заступник начальника першого управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ;

• начальник відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Управління СБУ в Сумській області;

• старший оперуповноважений 3 відділу 1 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Цим співробітникам оголосили підозри у викраденні людини, грабежі із застосуванням насильства, крадіжці криптовалюти та перевищенні службових повноважень. Підозрюваних відсторонили від займаних посад, вони знаходяться під домашнім арештом. Слідство перевіряє чи причетні до злочину ще вісім співробітників СБУ.

Раніше повідомлялося, що на хабарі в 20 тисяч доларів затримали директора Льотної академії та його помічника.

Фото: https://ua.depositphotos.com

72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter