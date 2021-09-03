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Вимагали 20 тисяч доларів за підготовку пілотів: на хабарі погоріли директор Льотної академії та його помічник

20:47 3 вересня 2021
Вимагали 20 тисяч доларів за підготовку пілотів: на хабарі погоріли директор Льотної академії та його помічник

Після того, як на неправомірній вигоді попався декан факультету одного з харківських вишів, у Кропивницькому на хабарі у 20 тисяч доларів затримали керівника Льотної академії та його підлеглого.

В СБУ повідомили, що глава Льотної академії вимагав гроші від директора місцевої компанії, з якою уклав угоду про підготовку студентів.

Компанія щорічно тренувала пілотів на своїх літаках і за це отримувала фінансування з бюджету.

В цьому році, за інформацією прокуратури та СБУ, в Льотній академії заявили, що за співпрацю потрібно заплатити.

Директора академії та його підлеглого, який вів переговори, затримали, коли ті брали гроші. Їм загрожує 10 років за ґратами.

Нагадаємо, співробітники САП та НАБУ підозрюють в отриманні 1,05 млн гривень хабаря голову Харківської облради Артура Товмасяна. Депутат та його заступник отримали гроші за вирішення кадрового питання.

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