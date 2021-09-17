Вбивство жінки в Києві на Оболоні: підозрюваного затримано

У Києві оперативно розкрили вбивство жінки на Оболоні. Тіло виявили в наметі на пляжі на вулиці Прирічній. У розшук було оголошено двох чоловіків. Відео з камер спостереження підтвердило, що компанія відпочивала біля води, потім жінці завдали смертельного удару по голові, а ймовірні вбивці втекли. Про це повідомила поліція Києва.

Одного з утікачів знайшли на Трухановому острові. Чоловік підходив під орієнтування, а згодом ще й був опізнаний свідком злочину. Затриманий — 66-річний іноземець, житла в Києві у нього немає.

Іноземця заарештовано

Зараз чоловік отримав статус підозрюваного у тяжкому злочині — умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Громадянину загрожують 15 років позбавлення волі.

Другого учасника подій продовжують шукати, але вже як свідка. Йому 25−35 років, зріст приблизно 175−180 см, спортивної статури.

Особу жертви також встановлено. 37-річна мешканка Чернігівської області приїжджала в столицю на підробіток і жила в наметі на Оболоні.

Нагадаємо, раніше в Києві в парку Партизанської слави виявили мертвою 19-річну жительку столиці.

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