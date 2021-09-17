26.63 / 26.81 31.24 / 31.54
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Колишнього нардепа Балашова відправили в СІЗО

11:40 17 вересня 2021
балашов

Колишній народний депутат і кандидат в президенти Геннадій Балашов знову опинився в СІЗО. На цей раз не через конфлікт із поліцією, а у справі трирічної давності про продаж квартири на Печерську. Про це повідомив адвокат Балашова Ігор Черезов.

Балашов пояснив, що згоден перебувати під вартою, але заставу в 9,6 млн гривень виплачувати не буде. Адвокат аналогічно вважає, що застава нереальна і не обгрунтована.

балашов
Геннадій Балашов

Розслідування проти Балашова стосується епізоду з продажем квартири в 2018 році. Слідство вважає, що нерухомість була реалізована за заниженими цінами, і таким чином був недоплачений обов'язковий державний збір з угоди. Бюджет нібито недоотримав близько 10 мільйонів гривень. Підслідний вважає справу замовною.

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Індексація виплат: у Кабміні сказали, коли виростуть пенсії

пенсія

Розмір страхового стажу для пенсії можна перевірити онлайн: деталі

таюне

«Довгоочікувана новина»: «таємна дружина» Винника анонсувала приємний сюрприз

електроенергія

Тариф на послуги постачальника електроенергії «останньої надії» зросте вдвічі: деталі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.