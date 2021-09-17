Смерть судді під Києвом: у ДБР поки не виключають версію умисного вбивства

Дивна смерть судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця все ще розслідується, причому ДБР поки не відмовилося від версії про умисне вбивство. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив в.о. директора Держбюро розслідувань Олексій Сухачов.

«Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії умисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати», — уточнив Сухачов.

За сім днів після смерті судді були проведені слідчі дії на місці подій, був організований слідчий експеримент за участю свідків, проведено судмедекспертизу, призначено додаткові дослідження.

«Через дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку», — пообіцяв Сухачов.

Нагадаємо суддю Печерського суду Валерія Писанця знайшли мертвим 11 вересня. Тіло Писанця виявили в будинку у знайомого. Свідками подій стали господар будинку — адвокат, а також ще один з гостей — слідчий поліції Києва. Зі слів свідків, суддя перечепився через вазу, впав на підлогу і отримав травму, яка виявилася смертельною.

Писанець після окупації Луганської області перевівся до Печерського райсуду Києва. Там, серед іншого, став слідчим суддею у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Фото Спецкор/YouTube

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