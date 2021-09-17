Вбивство 4-річної дитини на Сумщині: батько рік виношував план помсти своєму синові

У Глухові, що на Сумщині, почав давати свідчення 50-річний чоловік, якого підозрюють у жорстокому вбивстві свого чотирирічного сина. Нагадаємо, цей страшний злочин було скоєно 15 вересня. Сергій Б., як зазвичай, забрав свою дитину з дитячого садка, після чого безслідно зник разом з хлопчиком. На пошуки батька й сина були кинуті всі сили. Правоохоронці разом з активістами обійшли кожен двір у Глухові, були переглянуті відео з камер спостереження. Але до певного моменту ці пошуки не давали результатів.

«Я вже раніше вивозив його в ліс і хотів вбити, але передумав»

Несподівано наступного дня, приблизно о восьмій ранку, поліцейські натрапили на Сергія. Він безцільно блукав однією з вулиць Глухова. На питання про те, де дитина, той ухильно відповів, що хлопчик загубився та він сам його шукає.

Вже у поліцейській дільниці чоловік несподівано зізнався, що саме він убив свого власного сина. Вивіз малюка в лісопосадку на велосипеді, там зв'язав Альоші руки й ноги та надів йому на голову целофановий пакет. Дочекавшись, поки дитина перестане дихати, Сергій вирушив назад у місто.

Підозрюваний сам показав місце, де вбив малюка. Це було за півтора кілометра від дитячого садка.

Спочатку Сергій не йшов на контакт зі слідством. І ось 17 вересня несподівано заговорив. Причина, з якої чоловік убив свого сина, — не менш шокуюча.

Чоловік розповів у поліції, за що вбив дитину

«Я рік виношував план, щоб його вбити, — сказав Сергій. — Уже вивозив його раніше в ліс і хотів це зробити, але потім передумав. Останнім часом думки про те, що Альошу потрібно вбити, у мене з'явилися знову. Чому я це зробив? Минулого року він мало не скалічив ще одного мого сина, якому на той момент було лише кілька місяців. Альоша вдарив його по голові. Потім, через кілька днів, — ще раз. Я вирішив помститися Альоші».

«В Альоші наступного дня був би день народження. Він так чекав цього свята»

У дитячому садку, куди ходив Альоша, кажуть, що батько кожного дня приводив і забирав свого сина.

— Завжди з посмішкою, завжди привітний. І того дня, коли Альоша, радісний, підбіг до батька, Сергій його обійняв і поцілував, — розповіли «ФАКТАМ» в дитячому садку. — В Альоші наступного дня був би день народження. Він так чекав цього свята. Весь час казав, що тато йому приготував якийсь подарунок.

Попри те що, за інформацією місцевих ЗМІ, Сергію поставили діагноз «олігофренія», ніхто з тих, хто знав добре цю сім'ю, не помічав за чоловіком якихось дивацтв.

— Він любив своїх дітей та дітей своєї дружини Ніни. У них їх було четверо — троє хлопчиків і дівчинка. Альоша та ще один хлопчик, однорічний, — їхні спільні діти, — розповіла «ФАКТАМ» сусідка, яка представилася Яною. — Сергій весь час проводив з Альошею, оскільки Ніна більшу частину часу приділяла молодшій дитині. Про такі сім'ї, як у них, часто говорять: зразкова. Кілька років тому на очах у Ніни потонув її 10-річний син. Тоді вона й познайомилася з Сергієм. Він дуже підтримав Ніну психологічно. Ніна говорила нам, що вона щаслива у шлюбі. Казала, що нарешті знайшла сенс свого життя.

У поліції Сумської області «ФАКТАМ» повідомили, що Сергій, підозрюваний у вбивстві своєї дитини, заарештований на два місяці. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Києві винесли вирок матері, яка заморила голодом свого 2-річного сина. Жінка отримала 12 років позбавлення волі, але своєї провини так і не визнала.

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