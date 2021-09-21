Смерть після поїздки на відпочинок: у Вінниці чоловік поранив з пістолета дружину, а сам застрелився

У Вінниці, де 1 вересня на урочистій лінійці однієї зі шкіл сталася трагедія, поліція розслідує справу про самогубство.

45-річний чоловік під час раптового конфлікту з дружиною, вистрілив їй в руку з пістолета. Після чого вистрілив собі в голову.

За попередньою інформацією слідства, конфлікт між чоловіком та дружиною виник вдома, коли вони повернулися з озера, де відпочивали з дітьми та друзями.

Поранена 34-річна жінка ушпиталена.

Поліція вилучила травматичну зброю, з якої стріляв чоловік.

Нагадаємо, у Миколаєві син убив рідного батька — причиною став телевізор.

Раніше повідомлялося, що через два дні після повернення з армії у Кіровоградській області застрелився 20-річний військовий.

фото https://vn.npu.gov.ua/

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