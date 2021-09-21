Під Запоріжжям вибухом рознесло двоповерховий приватний будинок

У Приморську Запорізької області при спробі самогубства чоловік влаштував вибух у приватному будинку. Про це повідомили в обласному главку поліції.

Інцидент, при якому вибухнула газоповітряна суміш, стався 21 вересня близько 11 години дня.

В результаті вибуху будинок повністю зруйнований. З-під завалів рятувальники витягли господаря — 60-річного чоловіка. Йому надали медичну допомогу.

Причини такого вчинку не повідомляються.

Нагадаємо, у Вінниці чоловік під час сварки з дружиною вистрілив собі в голову.

фото https://zp.npu.gov.ua/

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