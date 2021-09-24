Недалеко від місця замаху на Шефіра знайшли труп, — ЗМІ

Правоохоронці, які розслідують замах на першого помічника Президента Сергія Шефіра, в ході слідчо-оперативних заходів розкрили ще один злочин.

«Під час прочісування лісу розкрили інший злочин — знайшли повішеного хлопця, який зник кілька місяців тому під час велопрогулянки», — цитує своє джерело в поліції УНН .

Наразі проводиться судово-медична експертиза знайденого тіла. Розглядаються версії про самогубство або насильницьку смерть.

У свою чергу перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін підтвердив ЗМІ, що до розслідування замаху на Шефіра готове підключитися ФБР.

«Вони запропонували свою допомогу», — сказав Енін в коментарі Ліга .

Замах стався поблизу села Лісники. Сам чиновник не постраждав, але був поранений його водій: в нього потрапило дві кулі. Нині він знаходиться в реанімації у важкому стані. Стрілянину з автоматичної зброї відкрили з лісу, повз якого чиновник їхав на роботу. У МВС заявили, що патрони, що застосовувалися стрілками, виробляються в Угорщині.

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