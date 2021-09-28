Масштабна ДТП на Миколаївщині: 4 загиблих, 7 постраждалих

В понеділок, 27 вересня, близько 19:55 на автодорозі Снігурівка — Калинівка в районі села Широке Миколаївської області сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та вантажівок DAF і КАМАЗ з причепом, повідомили в Нацполіції.

В результаті аварії 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, у т.ч. 15-річний підліток, загинули на місці. Ще сім пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і були ушпиталені.

Водії вантажних автомобілів не постраждали.

«Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України „Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб“. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років», — йдеться у повідомленні.

В поліції звернулися до всіх, хто щось знає про аварію, що відбулася або має відеозаписи, повідомити за телефонами (063) 426 23 32, (050) 013 0148 або на лінію «102».

Нагадаємо два дні тому в Польщі в ДТП загинув 30-річний українець, який, ймовірно, не впорався з керуванням автомобіля. Аварія трапилася біля селища Лігота Мала, в районі міста Олесьниця.

фото https://mk.npu.gov.ua/

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