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Лікував горло: в Дніпрі підліток потрапив на операційний стіл через розпилювач інгалятора

19:11 29 вересня 2021
Лікував горло: в Дніпрі підліток потрапив на операційний стіл через розпилювач інгалятора

У Дніпрі 14-річний підліток проковтнув шматок від розпилювача засобу від хвороби горла (раніше в цьому ж місті рятували однорічного малюка, що проковтнув металевий болт).

Як повідомив в мережі лікар-ендоскопіст Дніпровської дитячої лікарні Сергій Щудро, трубка розпилювача в процесі лікування відпала і потрапила в стравохід.

Коли хлопчика госпіталізували, деталь довжиною близько 7 сантиметрів вже пройшла практично через весь організм і опинилася в дванадцятипалій кишці, звідки її і витягли під анестезією.

Медик показав злощасний чужорідний предмет і запевнив, що зараз життю дитини нічого не загрожує.

Як писали «ФАКТИ», раніше школярка, намагаючись повторити трюк з TikTok, проковтнула 15 магнітних кульок і ледь не померла.

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