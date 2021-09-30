У Дніпрі поліцейські захопилися гонитвою та важко травмували жінку

У Дніпрі патрульні поліцейські, які переслідували мотоцикліста, захопилися гонитвою та не помітили жінку-пішохода, зачепивши її своїм авто.

Як повідомляють у Патрульній поліції Дніпропетровщини, правоохоронці, отримавши інформацію про пограбування, помітили чоловіка на мотоциклі, який за описом був схожий на можливого зловмисника.

Патрульні подали мотоциклістові сигнал про зупинку, але той проігнорував вимогу і почав тікати від інспекторів дворами, створюючи аварійні ситуації та пересуваючися тротуарами.

«У якийсь момент інспектори втратили правопорушника з поля зору, але очевидці вказали їм, що той проїхав в арку одного з будинків. Поліцейські попрямували туди, подаючи звукові сигнали під час руху. Заїхавши в арку, інспектор не встиг вчасно зманеврувати і зачепив транспортним засобом жінку, яка у цей час там йшла. В результаті громадянка була травмована», — йдеться у повідомленні.

Патрульні викликали «швидку» і надали допомогу потерпілій. Медики, які приїхали за викликом, шпиталізували її з травмою ноги.

Про те, чи був знайдений мотоцикліст-утікач, не повідомляється.

А видання crimezone, яке розмістило відео НП, стверджує, що постраждала отримала закритий переломом кісток тазу, струс мозку і закриту черепно-мозкову травму, і що її госпіталізували в обласну клінічну лікарню імені Мечникова.

Раніше в Києві у машину патрульних поліцейських, які зупинилися перед світлофором, врізалася Audi. Порушник керував автомобілем у нетверезому стані — драгер показав 2,67 проміле алкоголю в крові чоловіка. Поліцейських, які отримали травми, направили до лікарні.

Фото зі сторінки Патрульній поліції Дніпропетровщини у соціальних мережах.

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