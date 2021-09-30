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Події

У Києві чоловік намагався підпалити себе в приміщенні Офісу президента

22:18 30 вересня 2021
Палій дає свідчення

Невідомий намагався підпалити себе в приміщенні Офісу Президента, облившись легкозаймистою рідиною. Трагедію припинили поліцейські, застосувавши вогнегасник. Про це в Facebook повідомила Муніципальна варта Києва.

«У будівлі Офісу Президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною і намагався підпалити себе. На заваді цього стали поліцейські, які загасили полум'я вогнегасниками», — сказано в повідомленні.

Опубліковані фото з місця інциденту.

Після інциденту палій давав свідчення слідству, але що повідомив, наразі не відомо.

Нагадаємо, 4 серпня чоловік з гранатою увірвався в будівлю Кабінету Міністрів. Там він висмикнув чеку, погрожуючи підірвати себе. Тоді до будівлі уряду стягнули поліцію і спецназ, а переговори з озброєним чоловіком вів його бойовий побратим. В результаті «підривник» здався, ним виявився колишній боєць батальйону «Айдар», контужений Володимир Прохнич. Згодом він попросив вибачення за скоєне.

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