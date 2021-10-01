Вичікував, коли дорослих не буде вдома: під Дніпром чоловік розбещував онучок дружини та їх подружку

У Дніпропетровській області, де раніше затримали вітчима, який розбещував 5-річну падчерку, ще одного педофіла засудили до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що з квітня по червень 2021 року 47-річний чоловік неодноразово спокушав двох онучок своєї дружини віком 8 і 6 років, а також їхню 9-річну подружку. Педофіл вибирав момент коли інших членів сім'ї не було вдома.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні розпусних дій стосовно малолітніх осіб і засудив до шести років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Краматорську педофіл напав на знайому школярку, його не збентежила навіть присутність друзів дівчинки.

Фото: https://ua.depositphotos.com

328

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter