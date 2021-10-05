26.37 / 26.57 30.50 / 30.85
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Щиро розкаявся»: під Черкасами засудили чоловіка, який вбив свого 4-місячного сина

16:05 5 жовтня 2021
ілюстративне фото

У Черкаській області суд виніс вирок дітовбивці, «з необережності» позбавив життя власного 4-місячного сина. Він має провести в місцях позбавлення волі три роки, говориться в тексті судового рішення.

Слухання справи здійснювалися в закритому режимі, повідомляє УНІАН. Оскільки підсудний повністю визнав провину і розкаявся в скоєному, а після вчинення злочину намагався реанімувати немовля, вирок був не дуже суворим.

Інцидент стався в селі Летичівка Уманського району в січні 2021 року. Як виявилося, батько відчував неприязнь до сина, вважаючи, що він йому не рідний. 9 січня обвинувачений намагався заспокоїти малюка, що плакав, і не зумівши це зробити, з силою кинув дитину на ліжко. Падаючи, малюк вдарився головою об спинку ліжка, отримавши черепно-мозкову травму і крововилив в мозок.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про загадкову смерть 50-річного Сергія Б. з міста Глухів, що на Сумщині, якого підозрювали у вбивстві власного чотирирічного сина. Чоловік помер під час етапування зі слідчого ізолятора до суду, і за відомостями видання «Ваш шанс», міг стати жертвою інших підслідних, які перебували разом з ним в автозаку.

Фото з Pixabay

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Сватко

«Мама Таюне»: ЗМІ розповіли, скільки дітей у «таємної дружини» Олега Винника

Євгеній Кошовий

Євгеній Кошовий про істерики дочки, будинок в Греції та вихід із «Кварталу»

паспорт

З 1 грудня деяким українцям збільшать пенсію на 930 гривень

Пенсіонери

Пенсіонерам, що старші за 75 років, роз'яснили, коли вони отримають обіцяну надбавку у 400 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.