«Щиро розкаявся»: під Черкасами засудили чоловіка, який вбив свого 4-місячного сина

У Черкаській області суд виніс вирок дітовбивці, «з необережності» позбавив життя власного 4-місячного сина. Він має провести в місцях позбавлення волі три роки, говориться в тексті судового рішення.

Слухання справи здійснювалися в закритому режимі, повідомляє УНІАН. Оскільки підсудний повністю визнав провину і розкаявся в скоєному, а після вчинення злочину намагався реанімувати немовля, вирок був не дуже суворим.

Інцидент стався в селі Летичівка Уманського району в січні 2021 року. Як виявилося, батько відчував неприязнь до сина, вважаючи, що він йому не рідний. 9 січня обвинувачений намагався заспокоїти малюка, що плакав, і не зумівши це зробити, з силою кинув дитину на ліжко. Падаючи, малюк вдарився головою об спинку ліжка, отримавши черепно-мозкову травму і крововилив в мозок.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про загадкову смерть 50-річного Сергія Б. з міста Глухів, що на Сумщині, якого підозрювали у вбивстві власного чотирирічного сина. Чоловік помер під час етапування зі слідчого ізолятора до суду, і за відомостями видання «Ваш шанс», міг стати жертвою інших підслідних, які перебували разом з ним в автозаку.

Фото з Pixabay

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