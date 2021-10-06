Трагедія в Києві: восьмирічний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі
У Києві при падінні з балкона на 21-го поверсі загинув 8-річний хлопчик. Інцидент стався на Харківському шосе (Дніпровський район столиці) о 16:20 5 жовтня, повідомило Управління Національної поліції Києва в Facebook .
За даними слідства, дитина жила в цьому ж будинку.
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Поліцейські продовжують опитування рідних загиблого, сусідів, свідків і очевидців, щоб з'ясувати причини того, що сталося.
Нагадаємо, раніше в Києві кримінальник при свідках скинув жінку з балкона сьомого поверху. Його затримали.
Фото з Pixabay603
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