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Трагедія в Києві: восьмирічний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі

10:21 6 жовтня 2021
Трагедія в Києві: восьмирічний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі

У Києві при падінні з балкона на 21-го поверсі загинув 8-річний хлопчик. Інцидент стався на Харківському шосе (Дніпровський район столиці) о 16:20 5 жовтня, повідомило Управління Національної поліції Києва в Facebook .

За даними слідства, дитина жила в цьому ж будинку.

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Поліцейські продовжують опитування рідних загиблого, сусідів, свідків і очевидців, щоб з'ясувати причини того, що сталося.

Нагадаємо, раніше в Києві кримінальник при свідках скинув жінку з балкона сьомого поверху. Його затримали.

Фото з Pixabay

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