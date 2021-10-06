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Події

Пощастило, що не літо: в курортній Кирилівці шторм викликав небезпечний каменепад

12:36 6 жовтня 2021
Берег

У Кирилівці, популярному курорті на Азовському морі, який раніше постраждав від нашестя медуз, кілька днів триває сильний шторм: море традиційно розмиває пляжі, а в місцях з обривами відбуваються теж традиційні обвали грунту. Цього разу люди «посилили» стихію каменепадами, пише РІА Мелітополь .

За припущенням журналістів, кам'яні брили могли завезти для будівництва хвилерізів.

«Але чомусь у тих, хто складирував камені на краю обриву, не вистачило розуму подумати, до чого це може привести», — йдеться в статті.

В результаті вивантажені на краю обриву кам'яні брили почали «обсипатися» разом з грунтом.

Місцевий блогер Креативний Макс показав відео небезпечного інциденту.

Раніше повідомлялося, що на узбережжі Азовського моря знаходять мертвих дельфінів.

Фото: скріншот відео блогера Креативного Макса

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