Справа про ПВК: Семенченка залишили під вартою, його прихильники влаштували протест

Колишній народний депутат та екскомандир батальйону «Донбас» Семен Семенченко, який знаходиться у СІЗО по справі про ПВК, залишиться під вартою. Рішення прийняла колегія суддів Київського апеляційного суду, передає УНІАН.

При цьому активісти, які прийшли підтримати колишнього нардепа, перекрили вихід із залу засідань, щоб не дати вивести Семенченка з будівлі суду.

Пізніше конвою вдалося вивести Семенченка із залу.

Протестувальники мають намір продовжити акцію біля будівлі Офісу президента.

Нагадаємо, у березні поточного року СБУ оголосила про підозру шістьом особам, причетним до діяльності так званої «приватної військової компанії», серед яких Семен Семенченко.

Семенченко потрапив в поле зору СБУ разом з позаштатним агентом НАБУ Євгеном Шевченком та колишнім командиром батальйону «Донбас» Анатолієм Виногродським.

Виногродського суд відправив під цілодобовий домашній арешт. Шевченко вніс заставу в 5 млн гривень і вийшов з СІЗО.

По Семенченку суд виніс рішення про взяття під варту без права на внесення застави.

29 вересня в СБУ повідомили про завершення розслідування у справі Семенченка.

Провадження велося відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України — «створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їхній діяльності», «терористичний акт», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», «порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю».

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