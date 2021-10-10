На Львівщині іномарка протаранила автобус, рух на трасі Київ — Чоп паралізовано

У Львівській області сталося ДТП з пасажирським транспортом на трасі Київ — Чоп. Біля села Кізлів автомобіль Peugeot протаранив приміський автобус. Постраждали п'ятеро людей, повідомляє Патрульна поліція області.

Свідки розповідають, що автобус прямував за маршрутом Львів — Бортків, і людей в салоні було небагато. Біля села Кізлів в правий бік автобуса в'їхав Peugeot. Деяким пасажирам автобуса довелося їхати в лікарню, решті допомогу надали на місці.

Автобус їхав зі Львова в село Бортків

Як повідомляє «Варта1», до ДТП могло привести порушення правил водієм Peugeot, але точну причину повинні назвати поліцейські, що працюють на місці події.

Одна смуга повністю перекрита

Зараз рух по трасі в районі ДТП паралізований. Патрульні організували реверсний проїзд.

рух ускладнений

Нагадаємо, ще одна велика аварія з автобусом трапилася ввечері 9 жовтня на трасі Київ — Одеса. Загинули двоє людей.

Фото varta1.com.ua, espreso.tv

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