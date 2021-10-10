26.26 / 26.45 30.25 / 30.58
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Львівщині іномарка протаранила автобус, рух на трасі Київ — Чоп паралізовано

18:06 10 жовтня 2021
дтп

У Львівській області сталося ДТП з пасажирським транспортом на трасі Київ — Чоп. Біля села Кізлів автомобіль Peugeot протаранив приміський автобус. Постраждали п'ятеро людей, повідомляє Патрульна поліція області.

Свідки розповідають, що автобус прямував за маршрутом Львів — Бортків, і людей в салоні було небагато. Біля села Кізлів в правий бік автобуса в'їхав Peugeot. Деяким пасажирам автобуса довелося їхати в лікарню, решті допомогу надали на місці.

дтп
Автобус їхав зі Львова в село Бортків

Як повідомляє «Варта1», до ДТП могло привести порушення правил водієм Peugeot, але точну причину повинні назвати поліцейські, що працюють на місці події.

дтп
Одна смуга повністю перекрита

Зараз рух по трасі в районі ДТП паралізований. Патрульні організували реверсний проїзд.

дтп
рух ускладнений

Нагадаємо, ще одна велика аварія з автобусом трапилася ввечері 9 жовтня на трасі Київ — Одеса. Загинули двоє людей.

Фото varta1.com.ua, espreso.tv

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити заяву

Пенсії в Україні

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

Віктор Вихрист

Непереможний українець Вихрист за три раунди побив американця в Лас-Вегасі: відео нокауту

Оля Полякова з чоловіком Вадимом Буряковським

«Ось до чого призводять чутки»: Оля Полякова розповіла, як вигнала свекруху з дому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.