В Одеській області вибухнув житловий будинок: під завалами опинилися двоє людей

В селищі Велика Михайлівка Одеської області вночі 13 жовтня вибухнув житловий будинок. В результаті чого постраждали двоє людей.

Як повідомили в ДСНС, спалахнула газоповітряна суміш. Вибух стався близько пів на третю ночі в квартирі, розташованій на першому поверсі двоповерхового будинку.

За попередньою інформацією, НП сталася через неправильне використання газового обладнання.

Господиня квартири та співмешканець отримали термічні опіки. У стані середньої тяжкості їх ушпиталили у міську лікарню.

У квартирі зруйнована міжкімнатна перегородка, пошкоджена міжквартирна стіна, двері та вікна.

Нагадаємо, кілька днів тому у селі Хоружівка Полтавської області теж стався вибух у житловому будинку. В результаті вибуху газоповітряної суміші постраждала господиня.

Раніше сильний вибух газу в житловому будинку стався в самій Одесі, на Молдаванці. Тоді постраждали двоє людей.

фото https://t.me/dsns_telegram/

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