26.28 / 26.45 30.25 / 30.56
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Одеській області вибухнув житловий будинок: під завалами опинилися двоє людей

14:54 13 жовтня 2021
рятувальник

В селищі Велика Михайлівка Одеської області вночі 13 жовтня вибухнув житловий будинок. В результаті чого постраждали двоє людей.

Як повідомили в ДСНС, спалахнула газоповітряна суміш. Вибух стався близько пів на третю ночі в квартирі, розташованій на першому поверсі двоповерхового будинку.

За попередньою інформацією, НП сталася через неправильне використання газового обладнання.

Господиня квартири та співмешканець отримали термічні опіки. У стані середньої тяжкості їх ушпиталили у міську лікарню.

У квартирі зруйнована міжкімнатна перегородка, пошкоджена міжквартирна стіна, двері та вікна.

Нагадаємо, кілька днів тому у селі Хоружівка Полтавської області теж стався вибух у житловому будинку. В результаті вибуху газоповітряної суміші постраждала господиня.

Раніше сильний вибух газу в житловому будинку стався в самій Одесі, на Молдаванці. Тоді постраждали двоє людей.

фото https://t.me/dsns_telegram/

254

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Собака перед мискою

Реакція собаки, якого посадили на дієту, зворушила мережу — відео

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Таюне і Винник

Таюне в шкіряному міні зачарувала шанувальників: «зігріта любов'ю»

Золотий м&#39;яч

У компанії Кріштіану Роналду та Мессі: на «Золотий м'яч"-2021 претендує 18-річний вундеркінд

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.